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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: موقفنا ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس السيسي أن مصر لها موقف ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني والذى من حقه أن يعيش في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.


وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.


وقال الرئيس السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

و يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية
 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي