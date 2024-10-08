جهاز المشروعات: نكثف الجهود لتنفيذ محاور مبادرة "بداية" في سيناء والقناة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على المشاركة بفاعلية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح “رحمي”، أن جهاز تنمية المشروعات لديه العديد من الخدمات التي تساهم في تأهيل المواطنين وخاصة الشباب إلى سوق العمل سواء بالتدريب أو التأهيل لإقامة مشروعات صغيرة أو التشغيل لدى الغير فضلا عن خدمات الجهاز المتعلقة بتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز فرصها في النجاح والنمو من خلال التمويلات والدعم الفني والتسويق.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على هامش ذكرى انتصارات أكتوبر، أن الجهاز يعمل على المساهمة ببرامجه التنموية المختلفة في المناطق التي تستهدف الدولة دفع معدلات التنمية الشاملة بها إلى أقصى درجة ممكنة وتمكين شبابها اقتصاديا واجتماعيا، وعلى رأس تلك المناطق سيناء ومحافظات محور قناة السويس.



وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أنه في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية" فإن الجهاز وضع خطة عمل واضحة خلال فترة المبادرة لتعزيز الخدمات التمويلية والفنية في محافظتي شبة جزيرة سيناء ومحافظات ومدن قناة السويس، ويعمل الجهاز على تنفيذ عدد من الفعاليات خلال شهر أكتوبر الجاري في المناطق المستهدفة من بينها عقد العديد من الندوات التعريفية بالتيسيرات والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020 بهدف استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية من هذه التيسيرات التي تضمن لمشروعاتهم الاستمرار والنمو بالإضافة إلى تكثيف زيارات المشروعات القائمة لتسويق الخدمات الفنية الخاصة بالجهاز والمضي قدما في توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتكثيف الفعاليات الخاصة بتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وعقد العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظات من بينها دورات تدريبية معتمدة من منظمة العمل الدولية لتشجيع الشباب على اقتحام مجال العمل الحر.

وتابع رحمي: أن تعزيز التنسيق مع الشركاء المحليين في مختلف المحافظات هو أولوية لدى جهاز تنمية المشروعات في إتاحة خدماته وتنفيذ محاور المبادرة الرئاسية، مضيفا أن فروع الجهاز في المحافظات ستعمل أيضا خلال شهر أكتوبر على تنظيم العديد من المعارض المتنوعة خاصة المعارض المتخصصة في الحرف اليدوية والتراثية والتي تشتهر بها محافظات سيناء بجانب تكثيف الزيارات والمتابعة لإتاحة الخدمات للمناطق الصناعية في محافظات القناة.

ووجه “رحمي” الدعوة للمواطنين بالمحافظات الخمسة (شمال سيناء / جنوب سيناء / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس) للتوجه لأفرع الجهاز بهذه المحافظات والتعرف على مختلف الخدمات المالية والفنية التي يقدمها الجهاز لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.