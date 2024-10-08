مصر ضمن أهم 5 دول إفريقية تغذي نمو اقتصاد القارة السمراء

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية 2.8 تريليون دولار عام 2024 بدعم قوة الاقتصادات الخمس الكبرى في إفريقيا التي تدعم القارة، وفق بيانات منصة Business Insider Africa.

وأظهرت البيانات أن مصر جاءت ضمن أهم خمس دول تغذي النمو الاقتصادي في إفريقيا بإجمالي ناتج محلي 348 مليار دولار، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي وعائدات قناة السويس التي تولد إيرادات كبيرة للبلاد.

كما ضمت القائمة جنوب إفريقيا بإجمالي ناتج محلي بلغ 373.23 مليار دولار نتيجة للوضع المالي القوي للبلاد وقطاع التصنيع النابض بالحياة وصناعة التعدين القوية، ثم الجزائر بإجمالي ناتج محلي قيمته 267 مليار دولار، ونيجريا بقيمة 253 مليار دولار كما ضمت القائمة إثيوبيا بإجمالي ناتج محلي بلغ 205.13، وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لبقية دول إفريقيا، 48 دولة، 1.4 تريليون دولار.

وأضافت البيانات أن من بين 53 دولة إفريقية تم أخذ عينات منها، فإن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الخمس الكبرى وهي مصر، وجنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا (1.4 تريليون دولار) يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الإفريقية بأكملها.

ونقلت المنصة عن بيانات صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جاء بدعم قوة اقتصاداتها الخمسة الكبرى، وأوصت بالاستثمار في قطاعات النمو الرئيسية وتنفيذ سياسات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

في الوقت نفسه، توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية - في أحدث تقرير لها عن الأداء والتوقعات الاقتصادية الكلية (MEO) في وقت سابق من هذا العام - أن تشكل إفريقيا 11 من أسرع 20 اقتصادا من حيث النمو في العالم عام 2024.

يبلغ عدد سكان إفريقيا 1.4 مليار نسمة، مع مواردها الوفيرة، مما يجعلها جنة للاستثمار ومكانا للعديد من الشركات الجديدة، وبالتالي مكانتها كلاعب اقتصادي عالمي بارز.

