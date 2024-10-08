السيسي: حماية حدود البلاد أشرف المهام للقوات المسلحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر 1973 أكدت أنه رغم الفارق الكبير في الامكانيات إلا أن النصر يمكن أن يتحقق بالإرادة، مشيرًا إلى أنه بعد 51 سنة كانت القيادة المصرية في حرب أكتوبر كان لها رؤية بعيدة جدًا واستطاعت أن تتجاوز عصرها وظروفها، والحالة الموجودة فيها منطقتنا.

وأضاف "السيسي، في كلمته خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم الثلاثاء: "قاتلنا في حرب 1973 من أجل السلام ونستعيد أرضنا، لأنها مهمة القوات المسلحة وهي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها، وهو من أفضل وأشرف المهام التي تقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة وهي حماية بلادها وحدودها".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.