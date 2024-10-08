وزير النقل: سيتم حل أزمات 12 ألف مصنع ولن تغلق منشأة صناعية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.

وقال وزير النقل، إن هناك ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها وتوجد تقديرات أنها أكثر من ذلك، موضحًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك طرق متنوعة لحل المشكلات المتعلقة بهذه المصانع و منها من خلال "البنك المركزي ومبادرة ابدأ"،

وتابع "نحاول مساعدة المتعثرين حتى يقوموا و يبدأوا من جديد.

ولفت إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حددت شروط لمنح القروض للمتعثر ومنها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول في الخدمة مضيفًا أن هناك 5790 مصنع تم إنشاءها و لا تعمل بسبب التعثر وهناك تعثر لنحو 5500 تحت الإنشاء أي بإجمالي ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها.