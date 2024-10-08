ضخ دماء جديدة في صفوف الزمالك من الناشئين بعد غياب الدوليين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد يوسف وائل "فرنسي" ويوسف أحمد حسن ثنائي وسط فريق الشباب مواليد 2005 .

يأتي قرار الجهاز الفني بتصعيد الثنائي في ظل السياسة المتبعة بتصعيد العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء للتدريب مع الفريق الأول للوقوف على مستواهم وتجهيزهم للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.