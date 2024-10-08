ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. إصابة طالبة سقطت من الطابق الثاني في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيبت طالبة إثر سقوطها من الطابق الثاني عقب اختلال توازنها أثناء تركيب ستارة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة بتركيب ستارة بالطابق الثاني بشرفة الشقة محل سكنها اختل توازنها وسقطت مصابة، جري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلال توازنها اختل توازنها أجهزة الأمن النيابة العامة سقطت من الطابق سقوط طالبة قسم شرطة الجيزة مديرية امن الجيزة