اختل توازنها.. إصابة طالبة سقطت من الطابق الثاني في الجيزة

أصيبت طالبة إثر سقوطها من الطابق الثاني عقب اختلال توازنها أثناء تركيب ستارة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة بتركيب ستارة بالطابق الثاني بشرفة الشقة محل سكنها اختل توازنها وسقطت مصابة، جري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.