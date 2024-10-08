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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نعيم قاسم: أعجز عن وصف حالنا دون نصر الله لكننا نستلهم عنفوانه

نعيم قاسم
نعيم قاسم
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أكد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أنه يعجز عن وصف حال حزب الله بعد اغتيال الأمين العام حسن نصر الله، ، متابعًا "لكننا نستلهم من عنفوانه".

وأضاف نعيم قاسم في كلمته التي نقلتها فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة تهدي روح الشهيد حسن نصر الله هدية حب وولاء، مشيرًا إلى أن هدف الاحتلال إنهاء المقاومة، ولم يكن ردًا على طوفان الأقصى.

وأكد نعيم قاسم "أن امكانات حزب الله بخير وما يقوله العدو غير صحيح، وبيئة المقاومة متماسكة"، موجهًا كلمة إلى رئيس وزراء قوات الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا "المقاومة ستواصل تهجير المستوطنين.. ولدى المقاومة أهل العزم والبأس".

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