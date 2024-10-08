التفتيش على 70 منشآة غذائية وصناعية بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم فضلاً عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدينا، والتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات الصحة والعمل والتموين و إدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على 65 منشأة غذائية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معمل البان - معامل مخلل - مخابز) بمركزي الزقازيق وأبوحماد وحيي أول وثان الزقازيق ، خلال شهر سبتمبر الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بالإضافة إلى قيام لجنة التفتيش على المنشآت المقلقة للراحة بالتفتيش على 5 منشآت مقلقة للراحة (محلات تصليح سيارات - مصانع تصنيع ملابس - محلات بيع أكسسوارات سيارات - محلات دهانات - ورش نجارة) .

وأسفر التفتيش على المنشآت الغذائية والصناعية عن تحرير 85 محضرًا ما بين (عدم نظافة – عدم وجود سجل بيئى -عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية)، فضلًا عن إعدام 5475 كجم مواد غذائية (مخللات -ألبان – لحوم - جبنة - حلاوة - بلح - سودانى) غير صالحة للاستخدام الآدمي.