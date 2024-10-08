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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ناميبيا تستضيف منتدى إقليميا حول الحد من مخاطر الكوارث بإفريقيا 21 أكتوبر

ناميبيا
ناميبيا
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تستضيف ناميبيا في العاصمة "ويندهوك"، المنتدى الإقليمي التاسع لإفريقيا والاجتماع رفيع المستوى الثامن حول الحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 21 الى 24 أكتوبر الجارى. 
ويعد هذا المنتدى الحدث الرئيسي على مستوى القارة لبحث سبل بناء قدرة إفريقيا على الصمود أمام الكوارث الطبيعية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
ويجمع المنتدى بين مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك ممثلين عن الحكومات الوطنية والمحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والعلمية.
ويهدف المنتدى إلى مراجعة التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث، واستكشاف الفجوات والتحديات، وتحديد الأولويات للعمل على تنفيذ فعال لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث في إفريقيا للفترة 2015-2030.
ويتميز المنتدى بشموليته وتفاعله بين مختلف الشركاء، من حكومات ومجتمعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويتيح هذا الحدث فرصة لبناء شبكات تعاون بين جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الحد من مخاطر الكوارث، وتحفيز الالتزام المشترك لبناء مستقبل أكثر مرونة في إفريقيا.
ومن خلال هذا المنتدى، يتم تعزيز الجهود لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات السياسية التي اعتمدتها إفريقيا، مثل برنامج العمل لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، الذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة الدول الأفريقية في عام 2017. 
ويسعى البرنامج إلى تحويل الأهداف العالمية لإطار سينداي إلى خطوات عملية تتناسب مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، لبناء مستقبل آمن ومستدام للجميع.
 

ناميبيا مخاطر الكوارث بإفريقيا