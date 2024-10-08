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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزيرالنقل أمام البرلمان: لدينا خطط لإنشاء مصانع جديدة وتقديم خدمة بأسعار مناسبة

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قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على 7  محاور، منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية.

ولفت الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا و التعامل من خلال منظومة الدفع الإليكتروني للتيسير المستثمرين ، وهناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع .

وتابع: نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة.

الفريق كامل الوزير الصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء