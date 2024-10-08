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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 13 شخصا في هجمات روسية على دونيتسك الليلة الماضية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين صباح اليوم الثلاثاء أن شخصًا لقى حتفه بينما أُصيب 12 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.
وقال فيلاشكين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): إن الروس قتلوا شخصًا واحدًا وأصابوا سبعة آخرين في بلدة سلوفيانسك أمس الإثنين، في حين أُصيب أربعة أشخاص في كوستيانتينيفكا وآخر في سونتسيفكا.
وأضاف المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في إقليم دونيتسك يبلغ حتى الآن 2801 قتيل و6249 جريحًا بينما لم يؤخذ في الاعتبار عدد الخسائر في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.
 

أوكرانيا هجمات روسية