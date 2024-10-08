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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

51 عاما من النجاح المبهر.. الرئيس يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة في الذكرى 51 من انتصارات أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أنه لابد أن نتوقف على مرور 51 عامًا من العمل الجاد والنجاح المبهر الذي حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب.

وأضاف "السيسي، في كلمته خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم الثلاثاء: "سأكون موضوعي في كلامي وأقول أن هذه الفترة كانت فترة صراع وكراهية شديدة في المنطقة، وكان الجيش المصري وقتها في محنة كبيرة وكان فارق الإمكانيات في معركة 1973 كبير جدًا ولكن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وفي قلب الجيش المصري وكل مصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

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