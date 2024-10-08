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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم /الثلاثاء/ - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل والتي طالت 23 فلسطينيا، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، بيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات منذ أمس.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفا و200 فلسطيني من الضّفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.
 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين