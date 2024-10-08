انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزير النقل

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور الوزير كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وويزر وزارتي الصناعة والنقل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، استعراض بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وبالأمس، أجل مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.