قائد الجيش الثاني الميداني: التاريخ سيظل شاهدًا على ما تصدت له القوات المسلحة من مؤامرات.. فيديو

قال اللواء أركان حرب ممدوح حسن جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، إن من يقف خلف المعدات والأسلحة المصطفة الخاصة بالجيش، هم أبناء الشعب ومن كان قبلهم، ومن يأتي بعدهم هم أبناء الشعب، وهكذا جيل يسلم جيل، وحينما ينادي الوطن يلبي النداء الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف “حسن” في كلمته خلال فعالية تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن التاريخ سيظل شاهدا على أن ما تصدت له القوات المسلحة من مؤامرات حيكت عبر عشرات السنين، وما تزال للنيل من هذا الوطن يثبت أننا كنا وما زلنا خير أجناد الأرض.