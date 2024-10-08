بالصور.. 300 طالب يشاركون بماراثون عام الأخلاق في بورسعيد

شارك 300 طالب وطالبة بمحافظة بورسعيد، بماراثون مبادرة عام الأخلاق، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 300 طالب من مدارس ليسيه الحرية، وبحضور طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

وانطلق ماراثون الممشى من أمام مسجد السلام بنطاق حي الشرق مرورا بشارع عاطف السادات ووصولا لقرية مرحبا السياحية، بمشاركة الطلاب من المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، يحملون لافتات للشعارات والأقوال المأثورة الأخلاقية وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وأكد وكيل المديرية أن الماراثون أقيم وسط تأمين قوي من أجهزة الشرطة متمثلة في شرطة المرور والدفاع المدني بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد، موجها الشكر والتقدير إلى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، على الجهد المبذول لتأمين الطلاب المشاركين في الماراثون.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري، مدير عام إدارة شرق التعليمية، ولمياء الجهيني، مدير إدارة التعليم الخاص، وخالد النحلة، وكيل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وفؤاد جودة، مدير مدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد.

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