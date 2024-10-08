الشيخ نعيم قاسم لـ"رئيس أركان العدو": ستفشل في الحرب

وجه نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، كلمة لرئيس أركان العدو، قائلا “ستفشل في الحرب”، وذلك في كلمته التي نقلتها فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الشيخ نعيم قاسم، أن هذه الحرب لم ولن تمسّ بتصميمهم على المواجهة، متابعا “نحن نضرب العدو ونطال المكان الذي نقرّره وفق خطتنا العسكرية”.

واستكمل نعيم قاسم "واثقون من قيادة نبيه بري وهو الأخ الأكبر من وجهة نظر حزب الله.. وندعم كل جهود نبيه بري لوقف النار.. لا محل لأي نقاش دون وقف النار الذي نؤيده من أجل الحراك السياسي".