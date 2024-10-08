وزير النقل أمام البرلمان: انتهى عهد شراء أراضي المصانع وتسقيعها

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، إنه لن يستطيع أحد الحصول على قطعة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي وتسقيعها للبيع، معقبا "العهد ده انتهى اوانه .

ولفت وزير النقل فى الجلسة العامة بمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه تم تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها.

وقال، إن الدولة المصرية تستهدف تعميق الصناعة لتوفير جزء من المنتج المحلى ومكونات الصناعة لجذب المستثمرين وزيادة القاعدة الصناعية بشكل تكتولوجي .

وأشار الفريق كامل الوزيرإلي إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية والتى اطلقت فى 3 شهور لتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير على المستثمرين، وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقى الخدمات الأخري .

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت، حيث أن سائح اليخت كان يواجه العديد من المشكلات من بينها حصوله على ترخيص دخول اليخت من 14 جهة، ويتم ذلك فى 35 يوما .

وقال الفريق كامل الوزير، إن السائح أصبح يحصل على ترخيص دخول اليخت خلال 30 دقيقة من هيئة قطاع النقل حيث أصبح هناك اجراءات ميسرة والتفتيش يتم مرة واحدة .



واستعرض وزير النقل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية وقال إنها تتضمن خطة متوسطة وطويلة المدي .

ولفت الي السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي و المضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة.

وقال ان الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار.