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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يشاهد عروضا للقوات الجوية من تشكيلات الطائرات ونظم الدفاع الجوى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا مبهرا للقوات الجوية وتشكيلات المروحيات ونظم الدفاع وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ مهام الهجوم ضد الأهداف.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وفي سياق أخر ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي