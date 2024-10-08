"حماية المستهلك" يحرر 263 محضرا خلال حملات رقابية بالشرقية

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

ومن جانبه طالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش و الاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

ولفت “السجيني” الي انه خلال شهر سبتمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر.

ففي مجال الرقابة التموينية تم تحرير122 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية / مخازن حدايد وبويات / سوبر ماركت / محال بقالة / محال أعلاف حيوانية / ثلاجات لحوم دواجن / مستودعات مواد البناء / مخازن ومحال أسمدة زراعية / محطات تموين سيارات/ مصانع حلوى / مخازن منظفات كيماوية...) وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي مجال ضبط بالأسواق..تم تحرير20 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (محال مواد غذائية / محال قطع غيار الموتوسكلات / محال أدوات كهربائية / ثلاجات عرض وبيع اللحوم / محال فلاتر مياه /محال أدوات كهربائية / محال سيراميك) وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.

في مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير 66 محضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

اما في مجال الطب البيطري فنم تحرير 55 محضراً ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ على طن من الدواجن.

وفي مجال العلاج الحر تم تحرير3 محاضر ضد مراكز للجراحة والعيون والتجميل لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.