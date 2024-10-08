قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 6 كيلو مخدرات في التجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه بنطاق قسم شرطة التجمع الأول.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، تحت إشراف المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا للترويج لنشاطهم الإجرائي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.