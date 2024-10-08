جامعة عين شمس تشارك بالمعرض السابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2024»

شاركت إدارة النشاط الفني بجامعة عين شمس بالمعرض السنوي لذاكرة أكتوبر في الدورة 17 والذي تنظمة هيئة البحوث العسكرية، والذي أقيم في مقر بانوراما حرب أكتوبر خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من اكتوبر الجاري

حيث شاركت الفرق والمنتخبات الفنية للجامعة بجميع المجالات الفنية من فنون تشكيلية حيث اقيم معرض الجامعة داخل البانوراما خلال فترة الاحتفالية على مدار أربعة أيام، كما شارك منتخب كورال الجامعة في حفل افتتاح المعرض، كما شارك كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد بالعديد من الأغاني الوطنية

كما أقيم حفل خاص لكورال هارموني عربي يوم السبت الموافق الخامس من اكتوبر بالإضافة إلى فريق الفنون الشعبية والذي قدم تابلوه تعظيم سلام من تصميم وتدريب الفنان حسن شحاته، كما قدم منتخب أكابيلا الجامعة قدم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية لفترات زمنية مختلفة