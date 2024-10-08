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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تشارك بالمعرض السابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2024»

الفرق المشاركة
الفرق المشاركة
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شاركت  إدارة النشاط الفني بجامعة عين شمس بالمعرض السنوي لذاكرة أكتوبر في الدورة 17 والذي تنظمة هيئة البحوث العسكرية، والذي أقيم في مقر بانوراما حرب أكتوبر خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من اكتوبر الجاري

حيث شاركت الفرق والمنتخبات الفنية للجامعة بجميع المجالات الفنية من فنون تشكيلية حيث اقيم معرض الجامعة داخل البانوراما خلال فترة الاحتفالية على مدار أربعة أيام، كما شارك منتخب كورال الجامعة في حفل افتتاح المعرض، كما شارك كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد بالعديد من الأغاني الوطنية

كما أقيم  حفل خاص لكورال هارموني عربي يوم السبت الموافق الخامس من اكتوبر بالإضافة إلى فريق الفنون الشعبية والذي قدم تابلوه تعظيم سلام  من تصميم وتدريب الفنان حسن شحاته، كما قدم منتخب أكابيلا الجامعة قدم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية لفترات زمنية مختلفة

جامعة عين شمس المعرض السنوي ذاكرة أكتوبر بانوراما حرب أكتوبر كورال الجامعة