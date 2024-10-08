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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع أعداد شهداء غزة اليوم إلى 26 شهيدا ودفنهم بمعسكر جباليا

ارتفاع اعداد شهداء
ارتفاع اعداد شهداء غزة اليوم الي 26 شهيد ودفنهم بمعسكر جبالي
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ارتفع أعداد شهداء العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة اليوم إلى 26  شهيدًا في مجزرة منهم 16 شهيدًا باستهداف منزل يعود لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج وسط القطاع  فضلًا عن سقوط 10 شهداء آخرين من منزل عائلة أبو مواشي والشهداء هم:

1.خالد عبد الهادي 
2.ابو عصام عبد الهادي 
3.حفيده عصام عبد الهادي
4.احمد خالد عبد الهادي 
5.محمود خالد عبد الهادي
6.ياسمين خالد عبد الهادي
7.فادي عبد الهادي 
8.نسرين عبد الهادي 
9.لوجين احمد دوحان 
10.زوجها محمد ابو دان 
11.طفلتهم الرضيعة بيان محمد ابو دان
12.ريماس فتحي جبر
13.باسل أسعد جبر
14.زوجته/ سناء داوود كاك
15.أبناءه /محمد باسل جبر
16.آية باسل جبر
وقال شهود عيان عيان من قطاع غزة لمراسل “البوابة نيوز” إنه يجري الآن دفن عشرات الشهداء في معسكر جباليا في الشوارع؛ محيط سوبرماركت أبو قمر نظرًا لعدم قدرتهم الوصول للمقبرة بسبب توغل آليات الإحتلال بالمكان.

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