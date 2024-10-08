الخميس المقبل.. "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" بعين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وكلية الإعلام أولى فاعليات الموسم الثقافي والفني للجامعة ندوة بعنوان "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة"، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024 الساعة 12 ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة يحاضر بها اللواء أ.ح دكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ومحافظ الأقصر الأسبق.

ويعقب الندوة فقرة من الأغانى الوطنية يقدمها "كورال جامعة عين شمس "كورال أون".

ويأتى ذلك في إطار احتفالات جامعة عين شمس بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.