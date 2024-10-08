تحت القصف.. نقابة الصحفيين الفلسطينيين تفتتح دورة تدريبية عن كتابة السيناريو

افتتحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وعلى الرغم من القصف والحرب، دورة تدريبية في مجال كتابة السيناريو للصحفيين، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح (اليونسكو) ومؤسسة بلدي، بمقر مركز التضامن الإعلامي بدير البلح.

وشارك في الافتتاح نائب نقيب الصحفيين د. تحسين الاسطل وأمين سر النقابة عاهد فروانة ومسؤولة لجنة التدريب علا كساب بالإضافة لأعضاء لجنة طوارئ النقابة بالمحافظة الوسطى، وممثل الهيئة الدولية للمسرح محمد شعشاعة وممثل مؤسسة بلدي أحمد الترك ومدرب الدورة الأستاذ خالد خماش.

وقال الأسطل، إن افتتاح الدورة في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الصعبة هي رسالة للعالم أجمع أن الصحفي الفلسطيني قادر على العمل في أصعب الظروف وأعقدها، فهو يعيش حالة النزوح المتكرر ويعمل بالتغطية الميدانية ويتلقى التدريب في آن واحد في تحدي لكل الظروف التي تواجهه.

من جانبها شكرت كساب باسم لجنة التدريب بالنقابة الهيئة الدولية للمسرح ومؤسسة بلدي ومدرب الدورة على تعاونهم مع النقابة في انجاح الدورة، مشيرة ان لجنة التدريب تنوى عقد مجموعة من التدريبات بالمرحلة القادمة.

كما قال محمد شعشاعة أن الهيئة الدولية للمسرح يسعدها التعاون مع النقابة، وأن هذا التعاون لن يكون الأخير. وفي سياق متصل أشار الترك أن مؤسسة بلدي تعمل في عدة مجالات منها الثقافي وهو مجال التعاون الحالي مع النقابة، مؤكدا أن مؤسسته ستستمر في تعاونها مع النقابة.

وبدوره طالب خماش المتدربين بالاهتمام بموضوعات الدورة حتى يكتسبوا الخبرات اللازمة التي تعينهم في هذه المرحلة، وتطور قدراتهم على كتابة السيناريوهات المختلفة والمتنوعة.

والجدير ذكره أن الدورة تعقد على مدار 12 يوما وبمشاركة 20 صحفيا وصحفية.