المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 5 سنوات في إحداث عاهة مستديمة لشاب في منشأة ناصر.

وأسندت النيابة العامة، لكل من “ع.ا” عاطل، و"م.ح" عاطل تهم حيازة فرد خرطوش، وإحداث عاهة مستديمة لشاب حيث قام المتهمين بالتعدي بالضرب على شقيقه، بسبب خلافات مالية بينهما ما تسبب في إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.

وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه اصيب بعاهة مستديمة في رجله نتيجة تعرضه لطلق خرطوش، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من المستشفى يفيد باستقبال مصاب بطلق خرطوش، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا ارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.