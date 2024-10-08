الاتحاد الأوروبي يجدد تحذيره لشركات الطيران بتجنب السفر لإسرائيل

جدد الاتحاد الأوروبي توصيته لشركات الطيران الأوروبية بعدم السفر إلى إسرائيل؛ بالتزامن مع تمديد الشركات الأوروبية إلغاء رحلاتها بسبب تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وعقدت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران مناقشات أكدت خلالها التوصية بعدم الطيران إلى إسرائيل حتى 31 أكتوبر الجاري؛ وفق ما نقلته صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأعلنت شركة "إير فرانس" - عقب ذلك - تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 أكتوبر الجاري، كما مددت الخطوط الجوية المجرية "ويز إير" إلغاءات رحلاتها حتى 15 أكتوبر، مشيرة إلى أنها "تتواصل مع جميع عملائها المتأثرين وتتابع الوضع عن كثب".

وكتبت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران - في وقت سابق - "لاحظنا تصعيدا عاما في الضربات الجوية وتدهورا في الوضع الأمني، مما يؤثر في سلامة الأجواء فوق إسرائيل ولبنان".

وذكرت أنها تعمل على توحيد إجراءات السلامة بين مطار بيروت ومطار بن جوريون الدولي في تل أبيب على الرغم من الأنظمة الدفاعية المتقدمة التي تحمي المطار الإسرائيلي.

وفي سياق محاولات رفع هذه التوصية، اجتمعت الهيئة الإسرائيلية للطيران المدني مع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، الأسبوع الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأدت توصية الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إلى زيادة عدد إلغاءات الرحلات؛ مما دفع شركات الطيران الأوروبية إلى تعليق عملياتها، من بينها خطوط أذربيجان الجوية التي علقت رحلاتها حتى 12 أكتوبر، كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها حتى 27 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى مجموعة "لوفتهانزا"، وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية، بالإضافة إلى خطوط دلتا الجوية وخطوط "إيبيريا إكسبريس" رحلاتها حتى 31 أكتوبر الجاري.

