"الوطني الفلسطيني" يدين الصمت الدولي وحالة الجمود حيال المجازر والإبادة في غزة

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بشدة الصمت الدولي وحالة الجمود حيال المجازر والإبادة التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، عن فتوح قوله - في بيان له - "إن القصف الجوي والعدوان البري على شمال قطاع غزة، خاصة في جباليا، والوسطى، وقصف خيام النازحين أمس، بالتزامن مع مرور عام على حرب الإبادة، هي عمليات انتقامية، وإبادة جماعية".

وأضاف "أن الأوان قد آن لتحرك عاجل لوقف الحرب الوحشية، ولتوفير الحماية الدولية لشعبنا"، مؤكدا أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال، هو الذي يشجعه على الاستمرار بارتكاب المزيد بحق الشعب الفلسطيني.

