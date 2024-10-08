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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إحنا صوتنا ضرب نار".. تشغيل أغنية "جيش وشعب" في حضور السيسي

الجيش الثاني الميداني
الجيش الثاني الميداني
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تضمنت احتفالية اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء تشغيل أغنية "جيش وشعب" بروح وإحساس مصري، الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن كلمات الأغنية “اللي جاي هيبقى جد مش هيبقى في هزار.. اللي جوا قلبه شر جيشنا لحمه مُر.. واللي هيزعل هو حر إحنا صوتنا ضرب نار”.

وكانت قد طرحت الفنانة ريهام عبدالحكيم، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم جيش وشعب، وذلك عبر منصة يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

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