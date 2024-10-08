"إحنا صوتنا ضرب نار".. تشغيل أغنية "جيش وشعب" في حضور السيسي

تضمنت احتفالية اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء تشغيل أغنية "جيش وشعب" بروح وإحساس مصري، الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن كلمات الأغنية “اللي جاي هيبقى جد مش هيبقى في هزار.. اللي جوا قلبه شر جيشنا لحمه مُر.. واللي هيزعل هو حر إحنا صوتنا ضرب نار”.

وكانت قد طرحت الفنانة ريهام عبدالحكيم، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم جيش وشعب، وذلك عبر منصة يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.