قائد الجيش الثاني: تلاحم الجيش والشعب في أحداث 2011 أفشلت محاولات الوقيعة

قال اللواء ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، إنَّ حرب أكتوبر شهدت تقديرًا كاملًا من الجميع للمسؤولية الوطنية، إذ نجحوا في العبور بالوطن من وطن يملؤه اليأس والتشاؤم إلى مرحلة جديدة تملؤها الثقة والأمل نحو مستقبل أفضل.

وقال قائد الجيش الثاني الميداني خلال كلمة ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، ونقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنَّ حرب 6 أكتوبر أفرزت أجيالًا من المجتمع لديها من الإرادة ما تتحدى به الصعاب وتحقق المستحيل، وقد تجلت هذه الإرادة وهذا التلاحم بين الجيش والشعب خلال أحداث عام 2011 وما تلاها وأفشلت كل محاولات الوقيعة أو الفصل بينهم.