بالفيديو.. اللواء ياسر وهبة: نهضت مصر منذ 51 عامًا من بين الرماد لتعلن للعالم أن سيناء مصرية

قال اللواء ياسر وهبة، مقدم فعالية تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، إن التفتيش مشهد تتلاقى فيه أمجاد الأمس مع شموخ اليوم.

وأضاف "وهبة" في خلال كلمته بتفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: أن أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني تصطف متوشحًا بعباءة القوة والإرادة كصفوف من الأسود الحارسة كأنها قلعة حصينة شاهدة على نصر كتب بالدماء وارتوى من شرف الصمود.

وتابع: "منذ 51 عامًا نهضت مصر من بين الرماد لتعلن للعالم أن سيناء مصرية، 6 ساعات من المجد كانت كافية لتروي عطش الأجيال بأعظم قصص البطولة، عانق فيها العلم المصري الضفة الشرقية لقناة السويس في لحظة لم تكن مجرد نصرًا عسكريًا، بل إعلان أن مصر قد بعثت من جديد، ليمضي الزمن ويظل عهدنا بأن سيناء مصرية ما نامت بها العيون، وما دام لدخيل بها لحصون، ما غابت عنها شمس وما خفتت عنها النجوم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.