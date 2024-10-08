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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة وليد الكرتي قبل السوبر المصري

وليد الكرتي لاعب
وليد الكرتي لاعب بيراميدز
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كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة النجم المغربي وليد الكرتي، وغيابه عن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وقال المنيري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بيراميدز، إن وليد الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة، وخضع لعملية بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

وأضاف طبيب بيراميدز، أن وليد الكرتي متواجد حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية، ويستمر لمدة أسبوعين قبل العودة للقاهرة تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر الجاري في الإمارات. 

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