قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لأي مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات

أكد اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، أن حرب أكتوبر لا تمثل عنصرا عسكريا فحسب بل تعبر عن تلاحم الشعب وجيشه.

وجاء ذلك في كلمته خلال احتفالية اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، في كلمته التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أننا جاهزون لأي مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات، موضحا أن غاية الحرب السلام ولا يتم اللجوء إليها حتى لو فرضت علينا سوى من أجل العودة للسلام.

كما تابع قائد الجيش الثاني الميداني، أن السلام يحقق ما تعجز الحروب عن تحقيقه، موضحا أن القوات المسلحة ملكا للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أراضيها.