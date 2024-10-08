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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لأي مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات

قائد الجيش الثاني
قائد الجيش الثاني الميداني
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أكد اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، أن حرب أكتوبر لا تمثل عنصرا عسكريا فحسب بل تعبر عن تلاحم الشعب وجيشه.

وجاء ذلك في كلمته خلال احتفالية اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، في كلمته التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أننا جاهزون لأي مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات، موضحا أن غاية الحرب السلام ولا يتم اللجوء إليها حتى لو فرضت علينا سوى من أجل العودة للسلام.
كما تابع قائد الجيش الثاني الميداني، أن السلام يحقق ما تعجز الحروب عن تحقيقه، موضحا أن القوات المسلحة ملكا للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أراضيها.

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