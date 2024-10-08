حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز.. ضبط 228 مخالفة تموينية بالمنيا

أعلن مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 228 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها، لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 180 مخالفات فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع - عدم وجود شهادة صحية –عدم وجود سجلات) و48 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – تجار تموينيين – مجهولة المصدر -عدم وجود شهادة صحية –بيع بأزيد من السعر الرسمى).

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