حفل لفريق "حافظ وبستان" بمكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلاً موسيقياً للثنائي: حافظ وبستان مع فرقتهم الموسيقية، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن أحمد حافظ وبستان مجدي زوجين من محافظة الإسكندرية محبين للموسيقى والفنون، حيث تعمل بستان مغنية وفنانة تشكيلية، عملت لفترة بمجال التدريس.

أما أحمد حافظ فهو موسيقي وملحن وخزَّاف، وهو عضو مؤسس بفرقة مسار إجباري، أسهم في إعادة إحياء حركة الفرق الموسيقية بمصر، وعمل لسنوات كمنسق للمعارض الفنية الدائمة بمكتبة الإسكندرية. يستوحى حافظ وبستان معظم أغانيهما من خلفيتهما الفنية وأصلهما السكندري.