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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "جيش النصر"

الرئيس السيسي يشاهد
الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا من إعداد الشئون المعنوية
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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إعداد إدارة الشئون المعنوية بعنوان "جيش النصر"، وذلك عقب بدء مراسم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبدالمجيد صقر جيش النصر الرئيس السيسي الشئون المعنوية