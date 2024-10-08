الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "جيش النصر"

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إعداد إدارة الشئون المعنوية بعنوان "جيش النصر"، وذلك عقب بدء مراسم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.