دراسة حديثة: السرطان السبب الرئيسي للوفاة في فرنسا بنسبة 25.5%

أظهرت دراسة حديثة، نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن السرطانات بجميع أنواعها السبب الرئيسي للوفاة في البلاد، حيث إنها مثلت ربع الوفيات (25.5%).

وأوضح معدو الدراسة- بحسب صحيفة "واست فرانس"- أن الوفيات بسبب الأورام لا تزال تتناقص بشكل عام، في حين أنها ظلت مستقرة لدى النساء.

وشكلت أمراض القلب والأوعية الدموية العصبية، مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وقصور القلب، السبب الثاني للوفيات المسجلة في فرنسا في عام 2022، حيث إنها مثلت 20.8% من الوفيات، كما أنها السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا فما فوق.

وأضافت الدراسة، أن في عام 2022، ارتفعت الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي باستثناء (كوفيد-19) بشكل ملحوظ، حيث مثلت 6.7% من الوفيات، أي السبب الثالث للوفاة". وباتت الوفيات المرتبطة بهذه الأمراض، التي تعتبر قاتلة بشكل خاص لكبار السن، "تقترب من مستواها قبل أزمة كورونا".

في السياق.. انخفضت الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد-19) بشكل منطقي، حيث أصبح المرض السبب الخامس للوفاة في فرنسا، بعد الوفيات المرتبطة بالحوادث، والتي تتزايد بشكل خاص بين كبار السن.

