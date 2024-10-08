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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عزف النشيد الوطني قبل تفقد الرئيس السيسي تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.. فيديو

عزف السلام الوطني
عزف السلام الوطني
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عزفت قوات حرس الشرف، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائـد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

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