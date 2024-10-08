رئيس وزراء فلسطين: مصممون على إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مصممون على إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي واستكمال النضال حتى إقامة الدولة المستقلة على الأرض، وذلك على الرغم من غطرسة إسرائيل وحجم التحديات الراهنة.

وقال مصطفى ـ في كلمة له بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الثلاثاءـ إنه بالرغم من المواقف العدائية والمترددة لبعض الأطراف الدولية إلا أن الدعم الدولي الرسمي الشعبي واسع النطاق ومساند لحقوق الشعب الفلسطيني، وتجلى ذلك من خلال اعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين وتصويت أغلبية الدول لصالح إصدار القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وما تبعه بعد ذلك من إطلاق التحالف الدولي لإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات الهامة تؤكد على نجاح النهج الذي تتخذه القيادة الفلسطينية في إدارة دفة الأمو في هذا الظرف بالغ التعقيد.

وأعرب مصطفى عن تقديره وشكره لكل الأشفاء والأصدقاء الذين دعموا الشعب الفلسطيني، موضحا أن الحكومة الفلسطينية قامت بدعم وصمود الشعب في كل مكان خلال العام الماضي وفي المقدمة قطاع غزة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمساعدات الغذائية وغيرها لأكثر من 400 ألف عائلة من أبناء القطاع إلى جانب مساعدات نقدية بقيمة حوالي 233 مليون شيكل عبر وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والأممية.

وأكد استمرار الحكومة في العمل على وقف العدوان والعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة على التحضير للمساهمة في تنفيذ البرنامج الذي أعلنه أبومازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة للمرحلة المقبلة، والمتمثل في السعي لوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع وتقديم الخدمات اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني وصولا إلى إعادة الإعمار من خلال رؤية سياسية واضحة تهدف إلي قيام دولة فلسطين الموحدة والمستقلة وعاصمتها القدس.

وأعلن مصطفى عن تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة بقيادة وزارة التخطيط وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة وبالتعاون مع القطاع الخاص حيث سيقوم الفريق القيام بعدة مهام وهي التحضير لإعادة الخدمات الرئيسية للمواطنين في غزة ووضع خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية للقطاع بما فيها المساكن المناسبة والإعداد لإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في القطاع.

وأكد أن الشعب الفلسطيني رغم كل الصعاب والمآسي التي مر بها، إلا أنه ينهض من جديد ململا جراحه مصمما على الحياة والحرية والاستقلال.

