"الزراعة" تعالج 1177 رأس ماشية من الخيول والجمال والدواب بالهرم

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة نظمت قافلة بيطرية مجانية شاملة من خلال فريق أطباء من مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف د علاء عبد العال مدير المديرية، حيث تمت المناظرة الإكلينيكية لجميع الحيوانات بمنطقة سقارة السياحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

وقام أطباء القافلة بعملية رش 500 رأس حيوان من الخيول والدواب والجمال ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس حيوان من الخيول والدواب والجمال ضد الطفيليات الداخلية.

وأضاف "شاهين" أن القافلة عالجت 172 رأس حيوان من الخيول والجمال من الأمراض الباطنية و64 رأسا من الخيول والجمال لأمراض الرعاية التناسلية والعقم وفحص 21 حالة سونار وسحب عينات للفحص وتشخيص أمراض طفيليات الدم لـ 20 عينة دم للفحص وتم فصحها في الحال وبذلك تضمنت أنشطة القافلة المتنوعة لعدد إجمالي 1177 حيوانا بأعمار مختلفة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه أثناء تنفيذ أنشطة القافلة تم عمل عدد 2 ندوة إرشادية للتوعية عن أمراض الفصيلة الخيلية وأمراض الجمال مثل الجرب وأمراض طفيليات الدم والتوعية عن التغذية السليمة وأمراض سوء التغذية والتثقيف عن سلوكيات الخيِول والجمال وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى عقد ندوة إرشادية مع مالكي الخيول والسياس، وتم الاستماع لأهم المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها.

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