الأرصاد: طقس بارد ليلًا ولا عودة للأجواء الحارة مرة أخرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر إلى الأحد 13 أكتوبر 2024، حيث يتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث تتراوح الزيادة بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وفي التفاصيل، يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، ويصبح مائلًا للبرودة في نهايته وأثناء الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا في معظم المناطق، ويتوقع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة في بعض الأحيان، خاصة على السواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة.

أما بالنسبة للرياح، فمن المتوقع أن تكون معتدلة السرعة، مع نشاط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

وفي تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة 33 درجة مئوية كحد أقصى و23 كحد أدنى، بينما ستكون في الإسكندرية 30 درجة كحد أقصى و22 كحد أدنى، وفي مطروح، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة كحد أقصى و20 كحد أدنى، في حين تشهد محافظة سوهاج 36 درجة كحد أقصى و20 كحد أدنى، أما قنا وأسوان، فيتوقع أن تسجل كل منهما 38 درجة كحد أقصى، مع حد أدنى يصل إلى 21 و22 درجة على التوالي.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، والحرص على متابعة تحديثات حالة الطقس خلال هذه الفترة، حيث تشير التوقعات إلى تغييرات طفيفة في درجات الحرارة قد تؤثر على الأنشطة اليومية.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وأهم المظاهر المناخية التى نشعر بها، حيث قال: إن هناك انكسار درجات الحرارة النهار وبدون عودة للأجواء الحارة مرة تانية الا مناوشات يائسة قبل دخول الشتاء.