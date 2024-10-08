كوريا الجنوبية: 6.6 مليار دولار فائضا في الحساب الجاري في أغسطس الماضي

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس الماضي، بفضل زيادة الصادرات.

وووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " سجل الحساب الجاري للبلاد فائضا قدره 6.6 مليار دولار أمريكي في أغسطس، مسجلا فائضا للشهر الرابع على التوالي.. وكان فائض أغسطس أقل من 8.97 مليارات دولار تم تسجيلها في الشهر السابق له.

وسجل حساب السلع للبلاد فائضا قدره 6.59 مليارات دولار في أغسطس، بعد أن سجل فائضا قدره 8.33 مليارات دولار في الشهر السابق له.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7.1% على أساس سنوي في أغسطس لتصل قيمتها إلى 57.45 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 4.9% خلال الفترة المذكورة لتصل قيمتها إلى 50.86 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات الأرباح من الخارج ودخل الفائدة، سجل فائضا قدره 1.69 مليار دولار في أغسطس، بعد أن سجل فائضا قدره 3.15 مليارات دولار في الشهر السابق له.

وأظهرت البيانات أن عجز حساب الخدمات انخفض إلى 1.23 مليار دولار في أغسطس، بعد أن سجل 2.38 مليار دولار في الشهر السابق له.

في سياق منفصل.. - قدرت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية / اليوم الثلاثاء / أن أرباحها التشغيلية في الربع الثالث قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا، لكنها أقل من توقعات السوق بسبب الأداء الضعيف في رقائق الذاكرة عالية المستوى المستخدمة في الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في تقرير تنظيمي إنها تتوقع أن تحقق أرباحا تشغيلية قدرها 9.1 تريليونات وون (6.8 مليارات دولار أمريكي) في الربع الثالث، بزيادة قدرها 274.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. ولكن بالمقارنة مع الربع الثاني، تراجعت أرباحها التشغيلية بنسبة 12.8%.

وارتفعت إيراداتها بنسبة 17.2% لتصل إلى رقم قياسي قدره 79 تريليون وون خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.. ولم تكشف الشركة عن بيانات الأرباح الصافية.

وذكرت "يونهاب إنفوماكس"، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء، أن الأرباح التشغيلية لسامسونغ للإلكترونيات كانت أقل بمقدار 11.7% من متوسط التقديرات.

ويتوقع خبراء أن السبب في أداء سامسونغ الذي لا يلبي التوقعات هو تباطؤ صادرات رقائق الذاكرة بسبب تقلص مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

