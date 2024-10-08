الرئيس الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن بايدن وهرتسوغ أكدا خلال الاتصال الهاتفي، التزامهما بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يساهم في تمهيد الطريق نحو سلام دائم، كما أشارا إلى أهمية عدم السماح لحماس بالسيطرة على القطاع أو إعادة بناء قدراتها.

وكان بايدن قد أعلن أمس الاثنين أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها حتى يتحقق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني أيضًا يستحق أن يحيا في أمن وكرامة وسلام.

