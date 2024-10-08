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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 25 فلسطينيًا في قصف جيش الاحتلال لمخيمي البريج والنصيرات وسط غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استشهد ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا وأصيب آخرون، في قصف استهدف بناية مأهولة مكونة من 4 طوابق في مخيم البريج، وخياما للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض في ظل استمرار القصف.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41 ألفا و909 فلسطينيين وإصابة 97 ألفا و303 آخرين، بينهم آلاف الأطفال والنساء والشيوخ.
 

استشهاد 25 فلسطينيا وسط غزة النصيرات الاحتلال الإسرائيلي