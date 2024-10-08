الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 33 درجة مئوية.. فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بفارق درجتين على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن القاهرة بعدما كانت تسجل الأيام الماضية في فترات الظهيرة من 30 إلى 31 درجة أصبحت تسجل 33 درجة، وبالتالي فإن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الأجواء ستكون خريفية، وبمجرد غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، موضحًا أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وتابع، أنه سيكون هناك شبورة مائية، في الساعات الأولى من الصباح الباكر على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، موضحًا أن كثافة الشبورة بدأت في الزيادة خلال الفترة الحالية.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة القادمة سنشهد وجود فرق كبير في درجات الحرارة ما بين فترة الصباح والليل، مشددا على أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة ليلا.

وحذر "القياتي" من التحول الكبير في درجات الحرارة خلال 12 ساعة خلال فترات الليل الفترة القادمة.