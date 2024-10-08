خلال 24 ساعة.. انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 22 سفينة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة وهم 14 سفينة بضائع عامة و9 سفن صب جاف و6 سفن حاويات و4 سفن صب سائل.

كما تم تداول 1835 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 960 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 875 حاوية بما يشكل 47.7% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 147 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.