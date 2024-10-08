انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

انطلقت قبل قليل مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وفي سياق آخر ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.