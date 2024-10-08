ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد حماس يصل القاهرة للاجتماع مع حركة فتح برعاية مصرية

وفد حماس يصل القاهرة
وفد حماس يصل القاهرة للأجتماع بوفد حركة فتح برعاية مصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، للقاء وفد من حركة فتح والمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي يعقد برعاية مصرية، وترأس وفد حركة حماس الدكتور خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة وحسام بدران.

وتبحث فتح وحماس ملف المصالحة ومحاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يعقب ذلك عقد اجتماع موسع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، أن الحكومة ستواصل عملها لتوفير كل ما يعزز صمود شعبنا في غزة والضفة، مضيفًا أننا مصممون على إفشال مخططات الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة.

وأوضح، أن الحكومة الفلسطينية واصلت توفير المصاريف التشغيلية في قطاع غزة والرواتب لتمويل العمليات المختلفة في القطاع والتي تبلغ 275 مليون شيكل شهريًا أي ما يعادل 3.3 مليار شيكل سنويًا.

ونوه إلى، إننا سنعمل على تحسين نسبة المدفوع من الرواتب للموظفين رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وسنواصل خطوات تطويرية وإصلاحية لتخفيف الأعباء المالية وعجز الموازنة العامة وفق خطة مدروسة للخلاص من ابتزاز الاحتلال سياسيًا واقتصاديًا.

الفصائل الفلسطينية الحكومة الفلسطينية اعمار قطاع غزة إعادة إعمار قطاع غزة