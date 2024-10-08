السيسي يصل إلى مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.